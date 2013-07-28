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خيري: لم أطلب فسخ عقدي وأتمنى النجاح في خلافة غالي

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خيري: لم أطلب فسخ عقدي وأتمنى النجاح في خلافة غالي خيري: لم أطلب فسخ عقدي وأتمنى النجاح في خلافة غالي

نفى أحمد خيري لاعب وسط الأهلي والمنتقل حديثا شائعات نيته فسخ عقده عقب عرض إدارة الأهلي بإعارته مؤكدا تمسكهم به كما أعرب عن سعادته بالانتقال للأهلي.

وشارك أحمد خيري في تدريبات الأهلي لأول مرة يوم السبت وتألق ولفت الأنظار بشدة خلالها.

وقال خيري لـFilGoal.com "في البداية سعيد بانتقالي للأهلي وسعيد بالاستقبال الذي حظيت به، بالنسبة لمسألة إعارتي فقد أخبرت وجهة نظري للإدارة ولم يصل الأمر لطلبي بفسخ العقد وسعيد بتمسكهم بي".

وكان الأهلي قد عرض على أحمد خيري وصبري رحيل المنضمين حديثا للفريق الإعارة بسبب عدم تمكنه من قيدهم بالقائمة الإفريقية وعدم وضوح مصير الموسم الكروي المقبل.

وأضاف خيري "لدي طموح كبير مع الأهلي وسعيد بثقة الجميع في تعويض رحيل حسام غالي وأتمنى أن أنجح في تلك المهمة، وعلى الرغم من ذلك لن أغضب في حالة جلوسي على دكة البدلاء ففي النهاية الأمر يعود للجهاز الفني".

وتابع "في نفس الوقت لا أريد من جمهور الإسماعيلي أن يغضبوا مني فأنا أديت ما علي أثناء لعبي بقميص الفريق ولم أجد أي تقدير من النادي فلم يكن أمامي سوى أن اتجه لما سيفيدني وهو الأهلي".

يذكر أن أحمد خيري قد انتقل للأهلي في صفقة انتقال حر بعد أن انتهى عقده مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الماضي.

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