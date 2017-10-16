منها «شيفروليه كمارو».. أسرع 10 سيارات لعشاق «الأمريكاني»

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تمتلك صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية تاريخًا طويلًا في العديد من الأسواق العالمية، أهلها لأن تكون أفضل المنافسين على لقب الزعامة في العديد من أوجه المقارنة التي يعقدها الجمهور بشكل دائم، لمعرفة أي السيارات أسرع أو أكثر رفاهية أو تحملًا، وهو الأمر الذي برزت فيه القدرات الصناعية الأمريكية بشكل واضح.

وفي هذا السياق، نستعرض أسرع السيارات التي تم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية.

تسلا P90D

تمتلك قدرات واسعة على مستوى السرعة، فعلى الرغم من ندرة السيارات الكهربائية التي تمتلك سرعات عالية، إلا أن هذا الموديل يستطيع السير بسرعة تصل إلى 250 كم/ ساعة.

فورد شيلبي GT350

تمتلك سرعات جيدة على مستوى الاندفاع من وضعية الثبات، يستطيع هذا الموديل السير بسرعة تصل إلى 290 كم/ ساعة.

شيفروليه كمارو ZL1

تعد واحدة من أسرع الموديلات في العالم، وتستطيع السير بسرعة تصل إلى 300 كم/ ساعة تقريبًا.

شيفروليه كورفيت Z06

تمثل إصدارًا سريعًا من السيارة الخارقة "كورفيت"، حيث تستطيع السير بسرعة تصل إلى 300 كم/ ساعة.

دودج هيلكت تشالنجر

تمثل واحدة من أفضل السيارات على مستوى السرعات القصوى في الأسواق العالمية، حيث تمتلك قدرات تؤهلها للسير بسرعة 320 كم/ ساعة.

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إكيوس باس 770

تمتلك قدرات واسعة على التسارع، حيث تستطيع السير بسرعة تصل إلى 321 كم/ ساعة.

كاديلاك CTS-V

تمثل أيقونة السرعة للشركة الأمريكية العملاقة على مستوى العالم، حيث تستطيع السير بسرعة 321 كم/ ساعة.

دودج هيلكت تشارجر

تمثل ثاني إصدارات "دودج" في القائمة، وتمتلك سرعات قصوى تصل إلى 330 كم/ ساعة.

دودج فايبر

واحدة من أسرع السيارات في العالم، على مستوى السرعات القصوى وليس التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة، حيث تصل سرعتها إلى ما يتجاوز 330كم/ ساعة.

هينيسي فينوم

تمثل أسرع سيارة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 43 كم/ ساعة.