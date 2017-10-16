إسبانيا وإنجلترا يشعلان التصنيف الثاني بقرعة المونديال

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم التصنيف العالمي للمنتخبات والذي سيتم الاعتماد عليه عند سحب قرعة مونديال روسيا 2018 يوم 1 ديسمبر المقبل.

وتحددت الآن الفرق التي ستتواجد في المستوى الأول في قرعة المونديال وهي روسيا باعبتارها البلد المضيف وأول 7 دول في التصنيف العالمي الصادر اليوم وهي ألمانيا والبرازيل والبرتغال والأرجنتين وبولندا وبلجيكا وفرنسا.

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كما ضمنت مننتخبات إسبانيا وإنجلترا وكولومبيا والمكسيك وأوروجواي التواجد في المستوى الثاني، بينما سيتواجد المنتخب الوطني رفقة تونس في التصنيف الثالث في القرعة.

وبالنظر إلى القرعة الخاصة بالملحق الأوروبي، ستتواجد منتخبات إيطاليا وسويسرا والدنمارك وكرواتيا في التصنيف الأول بينما ستتواجد منتخبات أليرلندا الشمالية وأيرلندا والسويد واليونان في التصنيف الثاني.