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مصدر أمنى: الهدوء يسود العريش بعد صد الهجوم الإرهابي على فرع البنك الأهلي

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مصراوي Masrawy

مصدر أمنى: الهدوء يسود العريش بعد صد الهجوم الإرهابي على فرع البنك الأهلي

01:59 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مصدر أمنى: الهدوء يسود العريش بعد صد الهجوم الإرهابي على فرع البنك الأهلي

أرشيفية

القاهرة -(أ ش أ ):

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عودة الهدوء الى مدينة العريش، في أعقاب نجاح الأجهزة الأمنية في صد الهجوم الإرهابي الذى وقع صباح اليوم على فرع البنك الأهلي بالمدينة.

وأضاف المصدر الأمني – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بمدينة العريش، مشيرا الى أنه تم نشر العديد من الأكمنة والأقوال الأمنية المتحركة المدعومة بقوات قتالية من قطاع الأمن المركزى، بالشوارع والمحاور الرئيسية بمدينة العريش.

وكان عدد من العناصر الارهابية قد قاموا صباح اليوم بالهجوم على فرع البنك الأهلي بمدينة العريش، وزرع 5 عبوات ناسفة بمحيط الفرع، إلا أن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين البنك نجحت في التعامل معهم وصد الهجوم، والذى أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة، وسقوط عدد من القتلى بين صفوف العناصر الارهابية.

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