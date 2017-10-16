"البيئة" تحتفل بيومها العربي تحت شعار "استثمار مستدام من أجل بيئة عربية أفضل"

كتبت - مادي غيث:

احتفلت وزارة البيئة صباح اليوم الإثنين بيوم البيئة العربي تحت شعار "استثمار مستدام من أجل بيئة عربية أفضل"، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

وقالت الدكتورة آمال طه، رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة، إن الاحتفال بيوم البيئة العربي يأتى تأكيدًا على أهميتها والتعريف بها باعتبارها قضية تنمية وليست قضية بيئة، كذلك العمل على زيادة الوعي العربي بأهميتها وجعلها من ضمن أولوياته.

وأضافت طه، أن الوزارة تحتفل باليوم العربي للبيئة بدءًا من ١٤ أكتوبر، وستستمر الاحتفالات حتى آخر الشهر الجاري، مشيرة إلى أنها تقوم بمشاركة كافة مراكز الثقافة على مستوى الجمهورية، وكافة المدارس والجامعات لتعريف النشء، بأهمية الحفاظ على البيئة وانعكاس ذلك على المجتمع.

وشرحت طه خلال الاحتفالية، قصصًا بسيطة للأطفال تتضمن أهمية الحفاظ على البيئة، وسبل الحفاظ على مياه النيل، والمحميات الطبيعية، بجانب توزيع الجوائز الرمزية على الأطفال لتشجيعهم على المشاركة في العمل البيئي.​