"الداخلية" تجري الكشف الطبي على 275 من المواطنين والمحتجزين والعاملين بقنا

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العاملين والمحتجزين والمواطنين المترددين على مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا، و بلغ عددهم 275 شخصا.

وشملت أعمال تلك القافلة إجراء الكشف الطبي على 60 حالة من المحتجزين، و131 مواطنا، و84 من العاملين بمركز شرطة "قفط"، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية، لاسيما توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية، وأقسام الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على المسجونين والمحتجزين وتقديم الخدمات الطبية لهم، وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية