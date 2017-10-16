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إحالة مديري مدرستين للتحقيق في القليوبية

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مصراوي Masrawy

إحالة مديري مدرستين للتحقيق في القليوبية

01:55 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

إحالة مديري مدرستين للتحقيق في القليوبية

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر سمير جاد الرب، مدير إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، إحالة 2 من مديري المدارس للشئون القانونية، عقب قيامهم بربط المصروفات الدراسية، بتسليم الكتب للطلاب، بالمخالفة للقانون.

وأضاف جاد الرب، أنه الفترة المقبلة، ستشهد زيارات أخرى مفاجئة دون تمهيد، ودون سابق إنذار للمدارس، للتأكد بنفسه من كفاءة وسير العملية التعليمية بكل مدرسة.

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