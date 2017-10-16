إحالة مديري مدرستين للتحقيق في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر سمير جاد الرب، مدير إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، إحالة 2 من مديري المدارس للشئون القانونية، عقب قيامهم بربط المصروفات الدراسية، بتسليم الكتب للطلاب، بالمخالفة للقانون.

وأضاف جاد الرب، أنه الفترة المقبلة، ستشهد زيارات أخرى مفاجئة دون تمهيد، ودون سابق إنذار للمدارس، للتأكد بنفسه من كفاءة وسير العملية التعليمية بكل مدرسة.