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الوادي الجديد تشارك فى دورة "فاو" حول استراتيجية تصدير التمور

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد تشارك فى دورة "فاو" حول استراتيجية تصدير التمور

01:51 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مجمع التمور بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شارك ممثلون عن مصانع البلح ومجمع تمور الوادي الجديد، اليوم الإثنين، في ورشة عمل بالقاهرة بعنوان "نحو استراتيجية تصدير التمور والتسويق الدولي للتمور"، والمنفذة تحت رعاية وزارة الصناعة.

وأكد المهندس عماد بحر، مدير الإنتاج بمجمع تمور الوادي الجديد، لـ"مصراوي"، أن ورشة العمل بدأت اليوم وتختتم أعمالها غدًا الثلاثاء، وتنظمها منظمة "الفاو" وبمشاركة مركز تنمية الصادرات، كما يحضرها مصدرو البلح على مستوى الجمهورية.

وأضاف بحر، أن الندوة تهدف إلى تطوير صناعة التمور في وكيفية العمل على فتح أسواق جديدة بالخارج لتصدير التمور.

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مصراوي Masrawy

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