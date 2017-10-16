محافظ الأقصر يبحث مع وفد "اليونسكو" إعادة تأهيل قرية حسن فتحي

الأقصر – محمد محروس:

استقبل محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الإثنين، وفدًا من منظمة اليونسكو لمناقشة مشروع إعادة تأهيل المباني الرئيسية لقرية حسن فتحي، الشهيرة بالبر الغربي بالأقصر.

وأعلن وفد اليونسكو، بدء العمل بالقرية، حيث من المقرر أن يتم تقسيم العمل في تطويرها وترميها إلى ثلاث مراحل: تتضمن المرحلة الأولى إعادة تأهيل مبنى الخان والجامع ويستمر العمل بهما لمدة سنة، وتشمل المرحلة الثانية تطوير منزل حسن فتحي ومبنى المسرح، كما تضم المرحلة الثالثة والأخيرة ترميم البيوت الموجودة بالقرية.

يذكر أن قرية المعماري حسن فتحي، تُعد واحدة من المعالم التراثية المعمارية المميزة في العالم، ويأتي مشروع تطويرها في إطار الحفاظ على التراث الثقافى لجنوب الصعيد، وتنفذ المشروع وزارة الثقافة، ممثلة فى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.