"مميش": نجاح تركيب الجزء الغربي للكوبري العائم بين الإسماعيلية والقناة الجديدة

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، نجاح عملية تركيب الجزء الغربي المكون للكوبري العائم بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، الذي يصل بين مدينة الإسماعيلية والجزيرة التي تتوسط قناة السويس الأصلية والقناة الجديدة، ضمن مخطط الهيئة لبناء خمسة كباري عائمة على القناة على غرار كوبري النصر العائم بمحافظة بورسعيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف عن كاهل المواطنين في الانتقال بين شرق القناة وغربها، والعمل بالتوازي مع الأنفاق الجاري تنفيذها أسفل قناة السويس في الربط بين سيناء بباقي محافظات مصر لدعم المشروعات التنموية بها.

وأضاف مميش بأنه من المقرر افتتاح الكوبري في ديسمبر المقبل في ذكرى الاحتفال بعيد النصر.

وأشاد الفريق مميش بتضافر جهود نحو 1000 عامل ومهندس من العاملين في الهيئة وشركاتها لتنفيذ أعمال الكوبري العائم في وقت قياسي في منظومة عمل متكاملة، حيث تم إسناد أعمال البناء إلى كل من إدارة الشركات وإدارة الترسانات فيما تم تكليف الإدارة الهندسية بالهيئة وشركة قناة السويس للاستثمار بتنفيذ الأعمال المدنية لمراسي الكوبري.

وشدد رئيس الهيئة على أن العمل يجري على قدم وساق من أجل استكمال أعمال بناء الجزء الشرقي للكوبري الذي يمر بقناة السويس الجديدة، تمهيدًا لافتتاح الكوبري للعمل في نهاية العام الجاري، ليعمل جنبًا إلى جنب مع معديات الهيئة لتحقيق الربط الذي ينشده أبناء مصر في سيناء، مشيرًا إلى أن سيناء هي قلب مصر ومستقبل المشاريع التنموية بها.

وأوضح مميش، أن الكوبري العائم الجديد تم تصميمه بترسانة بورسعيد البحرية، التي أُسند إليها أيضًا الإشراف على عملية تجميع البنتونات الثلاث المكونة لجسم الكوبري وتركيبها وتشغيل المعدات، فيما تمت أعمال البناء التي استغرقت خمسة أشهر في ثلاث شركات تابعة للهيئة وهي شركة الإنشاءات البحرية والشركة البورسعيدية وشركة التمساح لبناء السفن.

يصل الطول الكلي للكوبري 255.75 مترًا وعرضه 15 مترًا وارتفاعه 2.25 متر، فيما تبلغ حمولته 85 طنا، ويسمح الكوبري بعبور سيارات الركاب والنقل المتوسط في الاتجاهين فيما تعبر سيارات النقل الثقيل في اتجاه واحد، كما يسمح بعبور كافة أنواع السفن من خلال فتحة ملاحية عرضها 235 متر.

وفقًا للمواصفات الفنية للكوبري، يتم التحكم في عملية فتح وغلق الكوبري آليًا من خلال غرفة تحكم مزودة بكاميرات مراقبة و2 ماكينة و2 رفاص، كما تعمل أبواب الكوبري عند المدخلين بأجهزة هيدروليكية تُمكن من رفع وخفض الأبواب، وخضع الكوبري لإشراف هيئة الإشراف الدولية الفرنسية بيروفيريتاس Bureau Veritas، للتأكد من مطابقته للمواصفات.