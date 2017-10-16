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إلغاء كل الرحلات المغادرة من مطار معيتيقة بطرابلس

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مصراوي Masrawy

إلغاء كل الرحلات المغادرة من مطار معيتيقة بطرابلس

01:42 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

إلغاء كل الرحلات المغادرة من مطار معيتيقة بطرابلس

إلغاء كل الرحلات المغادرة من مطار معيتيقة بطرابلس

طرابلس - (د ب أ):
أفاد مصدر أمني ليبي، اليوم الاثنين، بإلغاء كل الرحلات المغادرة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وتحويل كل الرحلات القادمة إلى مطار مصراته بعد وقوع مشاكل أمنية بالمطار.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم إلغاء رحلتين الى مطار قرطاج بتونس ورحلة الى أسطنبول ورحلة لعمان، وكل الرحلات الداخلية لمطاري بنينة والشرارة.

ورفض المصدر الكشف عن تفاصيل المشاكل الأمنية .

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