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الآلاف من مواطني كركوك يغادرون المدينة باتجاه السليمانية

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مصراوي Masrawy

الآلاف من مواطني كركوك يغادرون المدينة باتجاه السليمانية

01:36 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

الآلاف من مواطني كركوك يغادرون المدينة باتجاه السليمانية

أرشيفية

العراق -(د ب أ):

أفاد مصدر في دائرة الهجرة في كركوك بأن الآلاف من سكان كركوك ،خاصة الكرد، فروا من المدينة باتجاه طريقي كركوك مع محافظتي السليمانية واربيل شمالي العراق .

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، إن "طوابير كبيرة من السيارات النقل والصالون تجمعت بشكل كبير جدا للخروج عبر طريق كركوك السليمانية وطريق كركوك اربيل وغالبيتهم من المواطنين الكرد".

وأضاف أن شدة الزحام الكبير وتجمع مئات السيارات تعيق حركتهم بالخروج من كركوك رغم التطمينات من قبل الاتحادية، ودعوة الأهالي بعدم مغادرة منازلهم، وان القوات الاتحادية ستوفر الامن والاستقرار الى الاهالي.

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