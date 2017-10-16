حرائق الغابات تودي بحياة 27 شخصًا في البرتغال

مدريد - (د ب أ):

أعلنت سلطات الدفاع المدني البرتغالية اليوم الاثنين أن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي تشهدها البلاد.

وحثت السلطات المواطنين اليوم على محاولة مكافحة النيران بأنفسهم نظرا لصعوبة نشر رجال إطفاء في كافة المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق كويمبرا وكاستيلا برانكو بوسط البلاد وفيسيو في الشمال هي الأكثر تضررا من الحرائق. كما أن إقليم جاليسيا بشمال غرب إسبانيا تضرر من الحرائق، وتشير تقارير إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص به.

وكان ما لا يقل عن 63 شخصا قد لقوا حتفهم في يونيو الماضي جراء حرائق غابات بوسط البرتغال، في أسوأ موجة حرائق غابات في البلاد منذ بدأ التسجيل.