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"هدى" تطلب الخلع: "كل مرة نتخانق يقطع لي صباع"

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مصراوي Masrawy

"هدى" تطلب الخلع: "كل مرة نتخانق يقطع لي صباع"

01:38 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

كتبت- فاطمة عادل:

"جوزي مدمن مخدرات، وكل ما بنتخانق يقطع لي عقلة من صابع"، بهذه الجملة بررت "هدى" رفعها دعوى خلع ضد زوجها "محمد س." (33 سنة)، بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس حملت رقم 385 لسنة 2017.

وروت الشابة الثلاثينية حكايتها مع زوجها قائلة لـ"مصراوي": تزوجت محمد قبل 3 سنوات، كان وقتها شابا لطيفا لكنه تغير بعد تناوله المخدرات والحشيش.

"محمد تعدى عليَ بالضرب لأنني رفضت منحه مبلغًا ورثته"، قالتها الزوجة وهي تتذكر بداية الأزمة بينها وبين زوجها، مضيفة: ضربني وسبني وأحضر آلة حادة وقطع عقلتين من إصبعين ليجبرني على ترك المال من يدي.

خرجت "هدى" من بيت الزوجية دون أن تأخذ ملابسها، وتوجهت لمنزل أسرتها أخبرتهم بما حدث وتركت طفلها وذهبت إلى المستشفى.

تقول الشابة الثلاثينية: بعدها حاول زوجي إعادتي ولكن بأسلوب مليء بالإساءة وعدم الاعتراف بالخطأ، وهددني بحرقي وابني بمادة حارقة إذا لم أعد له، ولما رفضت هاجمني بعد نزولي من منزل أسرتي لشراء بعض الاحتياجات، وضربي وقطع إصبع ثالث من يدي الثانية، وهرب مسرعا.

وتتابع "هدى": "عمرى بيضيع في المحاكم لكن أنا أحسن من غيري على الأقل والدى بيصرف عليا أنا وطفلي".

وعن سبب إصرارها على الخلع، تقول: "اخترت الخلع لأنه سد نفسى عن كل حاجة في الدنيا بما فيها الزواج، ودخول بيننا سينقذ طفلي من الموت علي يد ابيه، الذي تسبب لي في عاهة مستديمة".​

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مصراوي Masrawy

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