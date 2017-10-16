أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط سائق ونجار خلال تنقيبهما عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط سائق ونجار خلال تنقيبهما عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب

12:51 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

ضبط سائق ونجار خلال تنقيبهما عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب

كتب ـ علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، محاولة سائق ونجار للتنقيب عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادها قيام "محمد .ع"، سائق ، محمد عادل ، نجار ؛ بالتنقيب عن الآثار بالعقار بدائرة القسم ملك الأول.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف العقار، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال قيامهما بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 2×2متر بعمق 8 متر منه سرداب بطول 30 متر و أدوات تنقيب " فأس ، 3 مطرقة حديد، أجنة حديدية ، عتلة حديدية ، نظارة اضاءة ، غلق جلد " ..

بمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

وامر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بتحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 120 شيشة إلكترونية مجهولة المصدر بمخزن في الجمالية

    أخبار

  • ضبط 22 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخزن في حدائق القبة

    أخبار

  • ضبط كيلو فودو بحوزة عاطل في عين شمس

    أخبار

  • ضبط سلع غذائية فاسدة داخل مخزن بمنشأة ناصر

    أخبار

إعلان

885458fe90.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال