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"مستقبل وطن": 53 نائبا وقعوا "علشان تبنيها" لدعم السيسى لفترة ثانية

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مصراوي Masrawy

"مستقبل وطن": 53 نائبا وقعوا "علشان تبنيها" لدعم السيسى لفترة ثانية

01:56 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مجلس النواب

القاهرة - أ.ش.أ:

قال سيد نور، أمين الشئون البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إن جميع أعضاء مجلس النواب المنتمين للحزب وقعوا على استمارات حملة "علشان تبنيها"؛ لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن 53 نائبا وقعوا على استمارات الحملة فى حفل تدشين الحملة رسميا، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والسياسيين.

وجاء على رأس الموقعين على استمارة الحملة، المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والنائب إيليا ثروت نائب رئيس الحزب.

ووقع أيضا، النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل بالبرلمان، والنائب محمود سعد أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان، النائب حسين أبو الوفا وكيل الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمود حسين، والنائب خالد بشر، والدكتور محمود يحيى وكيل الهيئة البرلمانية للحزب.

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