البحوث الإسلامية: يجوز للشاب إعطاء زكاة المال لخطيبته
البحوث الإسلامية: يجوز للشاب إعطاء زكاة المال لخطيبته
01:49 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
مجمع البحوث الإسلامية
كتب - محمود مصطفى:
أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للشاب إعطاء زكاة ماله لمخطوبته، شريطة ألا تشتري بها أجهزة أو هدايا، جرت العادة أن يقدمها لها.
وأوضح مجمع البحوث في فتوى له الاثنين، أن المخطوبة أجنبية عن خاطبها ولا تجب نفقتها عليه، وكل من لا تجب نفقته على الإنسان، يباح إعطاؤه من مال الزكاة بشرط ألا يتوسل بإخراجها إلى إسقاط حق واجب عليه.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور- البحوث الإسلامية يبدأ فعاليات برامج التوعية بمدارس الجمهورية
-
"البحوث الإسلامية" ينفي وجود مكاتب للفتوى بالجامعات والمدارس
-
كشك الفتوى بـ"المترو" يتلقى 480 سؤالا حول الطلاق
-
بالصور- بدء الاختبارات التحريرية لترقية وعاظ الأزهر الشريف
إعلان
إعلان