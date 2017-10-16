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البحوث الإسلامية: يجوز للشاب إعطاء زكاة المال لخطيبته

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مصراوي Masrawy

البحوث الإسلامية: يجوز للشاب إعطاء زكاة المال لخطيبته

01:49 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

البحوث الإسلامية: يجوز للشاب إعطاء زكاة المال لخطيبته

مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

أكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز للشاب إعطاء زكاة ماله لمخطوبته، شريطة ألا تشتري بها أجهزة أو هدايا، جرت العادة أن يقدمها لها.

وأوضح مجمع البحوث في فتوى له الاثنين، أن المخطوبة أجنبية عن خاطبها ولا تجب نفقتها عليه، وكل من لا تجب نفقته على الإنسان، يباح إعطاؤه من مال الزكاة بشرط ألا يتوسل بإخراجها إلى إسقاط حق واجب عليه.​

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