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تكريم 186 عالمًا وباحثًا من الفائزين بجوائز الدولة للأعوام الثلاث الماضية

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مصراوي Masrawy

تكريم 186 عالمًا وباحثًا من الفائزين بجوائز الدولة للأعوام الثلاث الماضية

01:49 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

تكريم 186 عالمًا وباحثًا من الفائزين بجوائز الدولة للأعوام الثلاث الماضية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، احتفالية صباح الاثنين، لتسليم الأوسمة والأنواط التي منحها الرئيس عبد الفتاح في عيد العلم 2017، للفائزين بجوائز النيل والتقديرية والرواد والتفوق والتشجيعية لأعوام 2014، 2015، 2016، وأوائل الخريجين لعام 2015/2016، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته بالاحتفالية، أن العلم هو سلاحنا الحقيقي لمواجهة الأزمات، واعتماد الأسلوب العلمي فكرًا وعملًا هو الجسر الذي نستطيع من خلاله العبور إلى مستقبل آمن ومزدهر.

وأشار "عبد الغفار" إلى إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشء، بمشاركة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسئولية المجتمعية.

وأوضح أن هذا الصندوق سيتولى أيضا دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أن الوزارة تسعى أيضا لإنشاء جوائز جديدة للابتكار في مجالات الزراعة والغذاء والصحة والدواء والطاقة والمياه والصناعة سيتم تخصيصها لشباب المبتكرين، وقيمة الجائزة 250 ألف جنيه.​

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