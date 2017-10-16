الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" تحسبا للسيول

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة للتأمين الطبي للمواطنين داخل المحافظات المتوقع تعرضها للسيول، تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات التي تم تحديدها للإخلاء واستقبال المصابين المحتملين، وتحديد عدد الأسرة والعنايات المركزة التي تم تجهيزها لاستقبال حالات الطوارئ.

وأكد الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وضع الخطة ومتابعة تنفيذها من خلال مديري الرعايات العاجلة في 16 محافظة، ومسئولي من هيئة الأبنية التعليمة والتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة وهيئة الإسعاف.

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وأضاف في بيان أصدره الاثنين، أن الخطة تتضمن توفير فرق للانتشار السريع المركزية بكل محافظة والتأكد من جاهزيتها وتوافر أطقمها الطبية والأطقم المعاونة من فنيين وتمريض، وأدوية الطوارئ، وأكياس الدم.

وأشار "الخطيب" إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض الخطة التنسيقية بين هيئة الإسعاف مع مستشفيات الإخلاء الطبي، كما تم تحديد مهابط الطائرات بالمحافظات وتجهيزها وتحديد احداثياتها الخاصة بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، جاهزية جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات، لافتًا إلى إخلاء 30% من أسرة المستشفيات بتخصصات (الجراحة العامة – العظام – الرعايات المركزة – الحروق)، بالإضافة إلى التأكد من أرصدة بنوك الدم والتي أوضحت أن هناك رصيدًا كافيًا ولا يوجد أي نقص.

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وأضاف أنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال الخاصة بالطوارئ والأزمات، إضافة للمتوفرة بالمحافظات بجميع المديريات، مشيرًا إلى رفع درجات الاستعداد بمستشفيات الإحالة بالمحافظات المتوقع تعرضها للسيول لاستقبال جميع الحالات دون الحاجة إلى تحويل أي حالة إلى المحافظات المركزية.

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