برلماني يطالب لجنة القوى العاملة بجولات ميداينة لمواقع العمل

كتب- أحمد علي:

طالب جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بتنظيم اللجنة جولات ميدانية لمواقع العمل، خصوصا للمصانع المتضررة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئي.

وأشار النائب خلال مشاركته في اجتماع اللجنة اليوم، لوضع خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الثالث، إلى أن هذه الجولات ستساعد بشكل كبير في التوصل إلى المشكلات التي يعاني منها العمال ومن ثم وضع الحلول اللازمة.

وشدد "عقبي" على أهمية تنظيم جولات ميدانية خارج البلاد لتصحيح الصورة حول أوضاع العمال ووقف موجات الشائعات التي تطال مصر.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن مؤسسات الدولة تلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية، على عكس ما يتم ترويجه من خلال بعض الجماعات التي تستهدف الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.​