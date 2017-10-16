بالتواريخ.. مواعيد قرعة أراضي الإسكان المتميز بـ10 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان بدء قرعة أراضي الإسكان المتميز، في 10 مدينة جديدة ضمن قرعة الـ24 ألف قطعة أرض التي بدأ الحجز بها يوم 6 أغسطس وحتى 29 من الشهر ذاته.

وأكدت وزارة الإسكان، أن إجراء القرعة العلنية لأراضي الإسكان المتميز، في مدينة 6 أكتوبر ستكون يوم 4 نوفمبر، لجميع القطع، باستاد المقاولون العرب.

وتجرى القرعة بمدينة العاشر من رمضان يوم 5 نوفمبر 2017 بالمجاورة رقم 88 بالحي 13 والمجاورة رقم 1،2، 4، بالحي رقم 21، باستاد المقاولون العرب.

وفي مدينة بدر تجرى القرعة يوم 6 نوفمبر 2017، بعمارات شمال شرق وشمال غرب بالحي المتميز وشمال المدينة، وفي مدينة السادات بالمنطقة السكنية "23، 35، 36"، باستاد برج العرب.

ويوم 8 نوفمبر سيتم إجراء القرعة بمدينة برج العرب الجديدة، بالمجاورة الرابعة بالحي الخامس، والمجاورة الثانية والثالثة بالحي السابع، في الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري.

ويوم 11 نوفمبر 2017، تقام قرعة الأراضي بباقي المدن والتى تشمل المنيا الجديدة، بمنطقة الامتداد 840 فدانًا، المجاورة الأولى والثانية والرابعة والخامسة، ومدينة الفيوم الجديدة، بالمجاورة 1، 3، 4 ، ومدينة بني سويف الجديدة بمنطقة الامتداد الجنوبي للمدينة ومركز المدينة، وفي مدينة أسيوط الجديدة بعمارات منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية وشمال أرض جامعة أسيوط، وفيلات الحي الثاني، في السرادق المقامة أمام كل جهاز من هذه المدن.

وتجرى قرعة الأراضي يوم 11 نوفمبر 2017، بمدينة سوهاج الجديدة بالمنطقة الشمالية والجنوبية بمنطقة 214 فدان، ومنطقة الامتداد المجاورة 3، 6، 7.

وفي مدينة أخميم الجديدة ستجرى القرعة بمناطق وحدة الجوار العمراني الأولى والثانية والثالثة والحادية عشر والثانية عشر، وفي مدينة قناة الجديدة بالحي الرابع بالمجاورة 2، 3، 4، 6، وفي مدينة طيبة الجديدة بمنطقة "هـ" بالمجاورة الثالثة، في السرادق المقامة أمام كل جهاز من هذه المدن.​