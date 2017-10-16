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"الخارحية": مؤتمر الإفتاء إسهام جديد لمصر في مكافحة الفكر المتطرف

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مصراوي Masrawy

"الخارحية": مؤتمر الإفتاء إسهام جديد لمصر في مكافحة الفكر المتطرف

01:33 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

المستشار أحمد أبوزيد

كتب - محمود مصطفى:

أشاد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارةالخارجية، بمبادرة دار الإفتاء المصرية بتنظيم مؤتمر للأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري بالقاهرة، تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات".

وأشار أبو زيد في تصريحات له الاثنين، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر، وما سيتمخض عنه من توصيات، يعد إسهاما جديدا لمصرومؤسساتها الدينية في مكافحة الفكر المتطرف، وتعزيزا لدورهافي التحالف الدولي ضد داعش.

وأكد أبوزيد أن وزارة الخارجية حريصة على تقديم الدعم اللازم للمؤتمر، الذي يعكس الدور الرائد للمؤسسات الدينية المصرية في مواجهة التطرف الديني والفكري ودحض الفتاوى المغلوطة التي تحرض على العنف، لاسيما على المعلومات الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك ضمن التنسيق والتواصل المستمر بين وزارة الخارجية ودار الإفتاء من أجل إبراز الجهود المصرية في مناهضة خطاب التطرف والإرهاب دوليا، وتأكيدا على الدور الهام الذي تضطلع به في التحــالف الدولي ضد داعش.​

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