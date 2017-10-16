"قوى عاملة النواب" بأول اجتماع: قانون العمل على رأس أولوياتنا

كتب- أحمد علي:

حددت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خطة عملها في أول اجتماع لها اليوم منذ تشكيل هيئة المكتب في دور الانعقاد الثالث.

وأكد محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن التشريعات تأتي على رأس أولويات اللجنة، وفي مقدمتها قانون العمل، والمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وقانون التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.

وأشار النائب، إلى أن اللجنة حرصة في مشروع قانون التنظيمات النقابية على التوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مع مراعاة التغيرات التي وقعت بعد تحول مصر من النظام الاشتراكي للرأسمالي.​