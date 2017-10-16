ضبط لص الهواتف بعد مطاردة أمنية له ببولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

طاردت دورية أمنية عاطلا استولى على هاتف فني شبكات بشركة الاتصالات بمنطقة بولاق الدكرور.

البداية أثناء مرور دورية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تلاحظ لهم ملاحقة مجموعة من الأهالي لأحد الأشخاص.

وتمكن الضابط المسؤول عن الدورية بمساعدة الأهالي من ضبطه، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 22 سنة، أقر بسرقة هاتف من فني شبكات أثناء سيره بالشارع.

حُرر محضر بالواقعة، ووجه اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتطوير مناقشة المتهم عما ارتكبه من جرائم مماثلة.