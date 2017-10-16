وعد طفلة بالزواج وهتك عرضها في دار السلام

كتب- أنس بنداري:

استغل "محمد أ. م." (23 سنة، عامل)، طفولة "ريهام س. ص. ر." (12 سنة)، أوهمها برغبته في الزواج منها، واستدرجها حتى واقعها وعاشرها معاشرة الأزواج.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة الكلية، عن قيام المتهم "محمد أ. م."، بهتك عرض الطفلة "ريهام" بغير قوة او تهديد، عبر استغلال صغر سنها للإيقاع بها في شباكه.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه أوهم الطفلة برغبته في الزواج منها، واستدرجها لفراشه، وجردها من ملابسها، وعاشرها معاشرة الأزواج.

وأحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية، السبت الماضي، المتهم المقيم في دار السلام، الى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بتهمة "هتك العرض".​