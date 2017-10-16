ضبط سائق ونجار خلال تنقيبهم عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب

كتب ـ علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، محاولة سائق ونجار للتنقيب عن الآثار داخل عقار في السيدة زينب.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادها قيام "محمد .ع"، سائق ، محمد عادل ، نجار ؛ بالتنقيب عن الآثار بالعقار بدائرة القسم ملك الأول.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وباستهداف العقار، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما حال قيامهما بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 2×2متر بعمق 8 متر منه سرداب بطول 30 متر و أدوات تنقيب " فأس ، 3 مطرقة حديد، أجنة حديدية ، عتلة حديدية ، نظارة اضاءة ، غلق جلد " ..

بمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير المباحث، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.

وامر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بتحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.