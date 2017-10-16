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بالصور - أهالي "الحلوات" يشيعون شهيد سيناء بمسقط رأسه في الشرقية

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مصراوي Masrawy

بالصور - أهالي "الحلوات" يشيعون شهيد سيناء بمسقط رأسه في الشرقية

01:26 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

شيع المئات من أهالي قرية "الحلوات" التابعة لدائرة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، جنازة الشهيد المجند "أحمد فتحي أمين عطية" 20 عامًا، الذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، في هجوم إرهابي على منطقة "القواديس" بسيناء.

وحضر الجثمان ملفوفًا بالعلم المصري، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد "الرحمة" بالقرية، بحضور اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة مندوبًا عن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والعميد محمد رجب، قائد كتيبة الشهيد، والعميد أيمن الشامي، مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، والنقيب مصطفى بليغ، رئيس مباحث الإبراهيمية، فيما أطلقت النسوة "الزغاريد" لحظة تشييع الجثمان.

والشهيد هو الابن الأكبر لوالده العامل بمخبز بلدي بالقرية، ولديه أخ يُدعى "عادل" 16 عامًا، فيما احتسب والد الشهيد، نجله عند الله من الشهداء، مؤكدًا أنه مات بطلًا مدافعًا عن أرضه، وأنه كان لأكثر من مرة يقول له "عايز أموت شهيد في سيناء زي زمايلي الشهداء".

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