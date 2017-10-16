إحالة مدير إدارة بيطرية في المنوفية للتحقيق
إحالة مدير إدارة بيطرية في المنوفية للتحقيق
01:26 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
إحالة مدير إدارة بيطرية في المنوفية للتحقيق
المنوفية مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إحالة مدير الإدارة البيطرية للتحقيق، وذلك لترك جميع العاملين بالإدارة العمل قبل مواعيد الانصراف .
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لفرق الإشراف والمتابعة، وتبين تواجد عامل النوبتجية والدفاتر مغلق عليها.
وأكد بيومي، أنه لابد من انضباط العاملين بجميع المصالح لأنها تؤدي خدمات للمواطنين ولابد من خلق روح من الانضباط في العمل.
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