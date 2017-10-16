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بالصور- "بورسعيد نظيفة".. مبادرة لتجميل الحدائق بإطارات السيارات

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مصراوي Masrawy

بالصور- "بورسعيد نظيفة".. مبادرة لتجميل الحدائق بإطارات السيارات

01:24 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أطلق أعضاء مبادرة "بورسعيد نظيفة" حملة للمشاركة في تطوير وتجميل الحدائق بمختلف أحياء المحافظة من خلال الجهود الذاتية لأعضاءها.

وقال طارق الغنام منسق الحملة، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المبادرة تستهدف كمرحلة أولى تجميل حدائق حي الزهور، بالتعاون مع كافة إدارات الحي، من خلال نظافة الحدائق ودهان الأسوار واستخدام إطارات السيارات التالفة التي تم تجميعها من الشوارع في عملية التطوير من خلال دهانها بألوان مختلفة، ووضع "شتلات" بها لتجميل الحدائق.

وأوضح الغنام، أن مصروفات الحملة كلها بالجهود الذاتية، وأن أعضاء المبادرة ليسوا من الشباب فقط، لكن تنوعت المشاركة ما بين الشباب والأطفال والفتيات والنساء والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أنها مبادرة اجتماعية بعيدة عن أي توجه سياسي أو أي أهداف انتخابية.

وأشار الدكتور شريف صالح، أحد منسقي المبادرة، إلى أنه جرى زراعة مسطحات بين العمارات في منطقة عمر بن الخطاب، كانت تستخدم كمقلب قمامة، وتحويلها إلى حديقة صغيرة جميلة، بأيسر الإمكانيات وبأقل الموارد، وخلال شهر ستظهر كل المساحة الخضراء لتكون ومضة ضوء لكل السكان المحيطين، مشيدًا بجهود الشباب المشاركين بالحملة وقيادات وعمال حي الزهور.

وأشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمبادرة وأنشطتها، مؤكدًا أنه وجه كافة الأجهزة المعنية لتقديم كافة الدعم لأي مبادرة تستعدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن خطة المحافظة المتكاملة لتطوير الحدائق لجذب المواطنين للاستمتاع بها وجعلها حدائق بلا أسوار، وهو ما حدث بالفعل في حديقة السلام وجاري تطبيقه في حديقة سعد زغلول.

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مصراوي Masrawy

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