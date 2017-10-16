إحالة 17 مزورا في مسابقة الـ300 معلم بالوادي الجديد للنيابة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور غازي البنواني، اليوم الإثنين، اكتشاف 17 حالة تزوير في مسابقة توظيف 300 معلم بمركزي الفرافرة وباريس، ليصبح عدد الحالات المضبوطة 50 مزورًا بعد أن كان العدد 33 مزورا حتى 30 سبتمبر المنقضي.

وأكد البنواني، أن المديرية تواصل خلال الفترة الحالية استلام ملفات المعلمين المقبولين والمعلن أسماءهم في الكشوف النهائية لمسابقة توظيف 300 معلم وتفحصهم بدقة، بالتنسيق مع عدة جهات خاصة الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب المعتمدة، نظرا لاكتشاف حالات تزوير في شهادات خبرة وشهادات تفيد الحصول على دبلومات تربوية ودورات متقدمة في الحاسب الآلي.

وأضاف البنواني، أن المديرية ستستبعد كل من يثبت تقديم شهادات أو أوراق مزورة في ملفه وتستبدله من كشوف الاحتياطي أو الأسماء التالية له في الترتيب مباشرة، لإنهاء إجراءات تعيين المعلمين الجدد نهاية أكتوبر الجاري، لسد العجز في التخصصات الدراسية في المناطق النائية والقرى البعيدة بمركزي الفرافرة وباريس.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على إحالة كل المزورين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة التزوير في أوراق رسمية.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، قرر يوم الأربعاء20 سبتمبر الماضي إحالة 33 معلما ومعلمة إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة التزوير في ملفات مسابقة الـ300 معلم، والتي أعلنت عنها المحافظة مارس العام الماضي، لتشغيل معلمين جدد لسد العجز في مركزين الفرافرة وباريس، وأعلن أسماء المقبولين الشهر الماضي.