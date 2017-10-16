إحالة 58 من العاملين بـ"تعليم الشرقية" للتحقيق

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، مجازاة 58 من العاملين بمديرية التربية والتعليم، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بالشؤون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم دون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على مديرية التربية والتعليم، وتبين عدم تواجد 58 من العاملين بالمديرية أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.