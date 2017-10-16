حبس طالب متهم بقتل أمين شرطة بالخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة، اليوم الإثنين، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل أمين شرطة بوحدة مباحث الخانكة باستخدام بندقية خرطوش، أثناء توجه المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم وآخرين، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغا باستشهاد أمين شرطة محمد عبده من قوة مباحث مركز شرطة الخانكة، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي،

وتبين من تحريات العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، أن أمين الشرطة توجه لفحص بلاغ مشاجرة نشبت بين عائلتي "الشامي وأبوطبل" بأبوزعبل، فقام على إثر ذلك أحد أفراد المشاجرة، ويدعى "محمد. أ" 18 سنة، طالب ثانوي، بإطلاق عيار ناري أصاب أمين الشرطة ولقى مصرعه في الحال فور وصوله مستشفى الخانكة، وتم ضبط طرفي المشاجرة والمتهم والسلاح المستخدم في الواقعة "بندقية خرطوش"، وأحيل المتهم للنيابة التي أصدرت قراراها السابق.