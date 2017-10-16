أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حبس طالب متهم بقتل أمين شرطة بالخانكة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس طالب متهم بقتل أمين شرطة بالخانكة

01:02 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

حبس طالب متهم بقتل أمين شرطة بالخانكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قرر أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة، اليوم الإثنين، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل أمين شرطة بوحدة مباحث الخانكة باستخدام بندقية خرطوش، أثناء توجه المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهم وآخرين، ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، تلقى بلاغا باستشهاد أمين شرطة محمد عبده من قوة مباحث مركز شرطة الخانكة، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي،
وتبين من تحريات العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، أن أمين الشرطة توجه لفحص بلاغ مشاجرة نشبت بين عائلتي "الشامي وأبوطبل" بأبوزعبل، فقام على إثر ذلك أحد أفراد المشاجرة، ويدعى "محمد. أ" 18 سنة، طالب ثانوي، بإطلاق عيار ناري أصاب أمين الشرطة ولقى مصرعه في الحال فور وصوله مستشفى الخانكة، وتم ضبط طرفي المشاجرة والمتهم والسلاح المستخدم في الواقعة "بندقية خرطوش"، وأحيل المتهم للنيابة التي أصدرت قراراها السابق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تشريح جثة عجوز قُتل في مستشفى ههيا بالشرقية

    أخبار

  • مصرع طالب بالشرطة وإصابة 4 آخرين في تصادم بالقليوبية

    أخبار

  • المنوفية| عاطل ينتقم من قاتل والدته أثناء جلسة محاكمته

    أخبار

  • 21 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ"ممارسة الجنس الجماعي"

    أخبار

إعلان

8a50611980.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية