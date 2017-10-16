الرئيس الألماني يزور موسكو الأسبوع المقبل

برلين - (د ب أ):

يتوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى العاصمة الروسية موسكو في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وأعلن المكتب الرئاسي في برلين اليوم الاثنين أن شتايتماير سيلتقي خلال زيارته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما يعتزم شتاينماير زيارة كاتدرائية القديس بطرس والقديس بولوس في موسكو.

وفي إطار الاحتفال بمرور 500 عام على حركة الإصلاح الديني في أوروبا تعيد الحكومة الروسية مبنى الكاتدرائية إلى الكنيسة الروسية البروتستانتية -اللوثرية.

يذكر أن شتاينماير عمل خلال توليه منصب وزير الخارجية بالتعاون مع الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا على استرداد الكاتدرائية. وسيرافق شتاينماير خلال زيارته لموسكو رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية في ألمانيا هاينريش بيدفورد-شتروم.

كما يعتزم شتاينماير لقاء ممثلين عن منظمة "ميموريال" لحقوق الإنسان والرئيس السوفيتي السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام، ميخائيل جورباتشوف.