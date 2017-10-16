ميركل تعرب عن صدمتها إزاء هجوم مقديشو

برلين - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو، والذي راح ضحيته أكثر من 250 شخصا بحسب بيانات الحكومة الصومالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين إن هذه المجزرة تطل علينا بوجهها القبيح، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها للصومال في الطريق نحو عملية ديمقراطية واستقرار داخلي رغم كافة الانتكاسات.

وأوضح زايبرت أن استمرار الدعم ينطبق أيضا على المهام العسكرية للاتحاد الأوروبي في الصومال، بالإضافة إلى التعاون التنموي والمساعدات الإنسانية الماسة.

يذكر أن انتحاريا فجر نفسه داخل شاحنة في تقاطع حيوي بالعاصمة مقديشو أول أمس السبت.

ولم تعلن جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. وتحمل الحكومة الصومالية ميليشيات الشباب مسؤوليته.