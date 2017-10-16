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عراقي عربي يتولى منصب محافظ كركوك بالوكالة

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مصراوي Masrawy

عراقي عربي يتولى منصب محافظ كركوك بالوكالة

01:06 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

عراقي عربي يتولى منصب محافظ كركوك بالوكالة

حزب الاتحاد الوطني

العراق - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الاثنين بقيام الفريق عبد الامير يا رالله قائد العمليات المشتركة بإبلاغ نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري باستلام منصب محافظ كركوك بالوكالة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، إن يار الله أبلغ الجبوري بالتوجه الى مبنى المحافظة لتسلم منصب المحافظ وكالة، خلفا للمحافظ المقال نجم الدين كريم، لحين تعيين حزب الاتحاد الوطني محافظا جديدا خلفا له.

وأضاف المصدر أن "الجبوري يقيم في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين بعد هروبه من كركوك، خوفا على حياته بعد تجريده من صلاحياته من قبل المحافظ المقال".

وأشار المصدر الى أن الجبوري طلب أمرا من المراجع المختصة لاستلام المنصب وتوفير الحماية اللازمة له.

كان النائب الأول لمحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،وهو من القومية العربية، فر الى ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين/ 15كم شمال شرقي تكريت/ بعد أن جرده محافظ كركوك من جميع صلاحياته قبيل عملية الاستفتاء التي جرت الشهر الماضي .

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