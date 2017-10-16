سلاح الجو الإسرائيلي يقصف بطارية صواريخ تابعة للجيش السوري شرق دمشق

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن سلاح الجو أطلق النار على بطارية صواريخ تابعة للجيش السوري شرق دمشق اليوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن الجيش السوري أطلق صاروخا باتجاه طائرات إسرائيلية فوق لبنان، وأن سلاح الجو رد بإطلاق النار على منصة إطلاق الصاروخ الموجودة على مسافة 50 كيلومترا شرق دمشق.