​وزير التعليم العالي يكشف موعد إجراء الانتخابات الطلابية

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء من المتوقع أن يعتمد اللائحة الطلابية خلال أسبوعين من الآن، لافتًا إلى أن إجراء انتخابات اتحاد الطلاب متوقف على اعتماد اللائحة.

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات صحفية على هامش تكريم لعدد من العلماء والخريجين الفائزين بجوائز الدولة في جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء سيعتمد اللائحة خلال أسبوعين، ثم يتم إرسالها للجامعات لبدء إجراء انتخابات اتحاد الطلاب.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه وافق على كل ما تتضمنه اللائحة، واعتمدتها اللجنة المسئولة عن تعديل اللائحة برئاسة رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الوهاب عزت.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اللائحة الطلابية الجديدة، في أغسطس الماضي، وأحالها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

كان مصدر مسئول بالتعليم العالي، قال لمصراوي، إن الانتخابات ستجرى في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، على مستوى الجامعات المصرية، وسيتم السماح للطلاب بوضع اللافتات الإعلانية الخاصة بهم قبل موعد إجراء الانتخابات بأسبوع، طبقا للقواعد التي ستقررها اللائحة الطلابية.

يُذكر أن وزير التعليم العالي السابق أشرف الشيحي، كلف لجنة في ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت - رئيس جامعة عين شمس، والدكتور صبحي حسنين - المشرف على الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، وعضوية الدكتور جمال شكري - نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب لإعداد اللائحة الطلابية.

كما تكونت اللجنة من الدكتور طارق راشد - نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والمستشار محمد المنشاوي - المستشار القانوني لوزير التعليم العالي، والدكتور صبري السنوسي - المسشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، ومدير رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، بإعداد اللائحة.