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في مواجهة لا تعرف التعادلات.. الأهلي يخشى سيناريو 2014 أمام الرجاء

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في مواجهة لا تعرف التعادلات.. الأهلي يخشى سيناريو 2014 أمام الرجاء في مواجهة لا تعرف التعادلات.. الأهلي يخشى سيناريو 2014 أمام الرجاء

التحرير

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يحتضن استاد السلام، اليوم الإثنين، مباراة النادي الأهلي أمام نظيره الرجاء المطروحي، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مباريات الدوري الممتاز (المصرية للاتصالات)، المؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركة القلعة الحمراء في دوري أبطال إفريقيا.

ويقود مواجهة الأهلي والرجاء، تحكيميًا محمد الصباحي، فيما سيكون كل من سامي هلهل وأحمد بكر مساعدين، وهشام الفلال حكما رابعًا، وكل من محمد معروف وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

وستكون المباراة السادسة التي يلعبها الأهلي مع صافرة الصباحي، ولم يخسر المارد الأحمر من قبل مع الصباحي، حيث فاز مرتين وتعادل في 3 لقاءات، من بينهم لقائين الموسم الماضي تعادل سلبيا في الأولى ضد بتروجيت وفاز على أسوان في الدور الثاني بهدفي ميدو جابر وسليماني كوليبالي.

ويحتل النادي الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، جمعهم من لقائين (تعادل أمام طلائع الجيش "1-1"، وفوز على الاتحاد السكندري "2-0").

من جانبه يتذيل الرجاء بقيادة مديره الفني عماد النحاس، جدول الترتيب دون نقاط، حيث خسر الفريق 4 مواجهات، واستقبلت شباكه 9 أهداف، دون تسجيل أي هدف.

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وتشير الأرقام إلى أن الأهلي والرجاء تواجها في 5 مباريات سابقة، بواقع 4 مواجهات بالدوري الممتاز ومواجهة وواحدة بكأس .

وتمكن الأهلي من الفوز في 4 مواجهات بواقع 3 بالدوري وواحدة بكأس مصر، في حين خسر واحدة بالدوري كانت في موسم (2014-  بهدفين لهدف)، ولم تتحقق نتيجة التعادل مطلقًا خلال المباريات الخمسة التي جمعتهما.

وسجل لاعبو النادي الأهلي 10 أهداف فى شباك الرجاء، في حين هز الفريق المطروحي الشباك الحمراء في 3 مرات، ويتصدر قائمة هدفي مواجهات الفريقين عمرو جمال وأحمد فتحي وعماد متعب بهدفين لكل منهما.

كما تبرز الأرقام إلى أن أكبر فوز في تاريخ مواجهاتهما كان من نصيب الأهلي بنتيجة 3/0 وذلك في أول مباراتين له أمام الفريق المطروحي، بلقائي موسم 2013-2014.

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