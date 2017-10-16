غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، شمالا تكون متكاثرة، شرقا يصاحبها سقوط الأمطار هناك في بداية الفترة، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

وسط الدلتا 19 29

الإسكندرية 20 27

بلطيم 21 28

مطروح 21 27

السلوم 16 26

سيوة 16 27

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

العريش 16 29

رفح 15 28

الإسماعيلية 18 29

السويس 18 29

رأس سدر 19 29

نخل 10 27

نويبع 21 29

طابا 16 27

كاترين 10 21

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 29

الفيوم 18 29

بني سويف 18 29

المنيا 16 29

أسيوط 15 29

سوهاج 17 30

قنا 17 31

الأقصر 17 31

أسوان 18 32

أبو سمبل 19 31

الوادي الجديد 16 30

شلاتين 22 30

أبو رماد 23 29

رأس حدربة 23 29

حلايب 24 28

