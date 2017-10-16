مصدر أمني: استشهاد 3 شرطيين في هجوم إرهابي على البنك الأهلي بسيناء

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أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، استشهاد 3 من رجال الشرطة، في أثناء صد هجوم إرهابي على فرع البنك الأهلي بوسط سيناء.

وقال المصدر الأمني، اليوم الإثنين، إن عددا من العناصر الإرهابية هجموا على فرع البنك الأهلي بوسط سيناء، وزرعوا 5 عبوات ناسفة بمحيط الفرع.

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وأشار إلى أن الخدمات الأمنية المعنية لتأمين البنك تعاملت معهم، ما أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة، وسقوط عدد من القتلى بين صفوف العناصر الإرهابية.

وذكر المصدر الأمني أن رجال المفرقعات يتعاملون حاليا مع العبوات الناسفة الخمس لإبطال مفعولها، ويتم تمشيط محيط المنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية وضبطهم.