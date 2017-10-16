الهواري: «نائبات مصر» تتبنى إعداد مشروع قانون للحد من زواج القاصرات

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قالت النائبة عبلة الهواري، عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نائبات مصر تتبنى إعداد مشروع قانون لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، بعد تصريحات الرئيس السيسي في إحدى خطاباته عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع المصرى وإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حالات زواج القاصرات إلى 40 ألف حالة.

وأوضحت الهواري اليوم، الإثنين، أن نائبات مصر تسير في اتخاذ إجراءات لمشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات حتى يخرجه البرلمان إلى النور، لافتة إلى أن مشروع القانون سيتم فيه تعديل المواد الخاصة بتشديد العقوبة في قانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.

وأشارت إلى أن مشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات سينص على «توقيع غرامة تصل من 10 إلى 20 ألف جنيه وتشديد العقوبة، بحيث تصل إلى السجن المشدد إذا كان الزواج موثقًا رسميا بموجب طرق انتحالية أو مستندات مزورة».

كان الرئيس عبد الفتاح السيىسي، قد انتقد زواج القاصرات، خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، الذى أعلن في 30 سبتمبر الماضى.

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وقال السيسي: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاما ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عاما! نحملها مسؤولية زواج وبيت (...) إحنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا".

وأضاف "انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته".