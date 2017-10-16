الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف بطارية صاروخية قرب دمشق ويحمل النظام السوري المسؤولية
الجيش الإسرائيلي يؤكد قصف بطارية صاروخية قرب دمشق ويحمل النظام السوري المسؤولية
12:53 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
الجيش الإسرائيلي
تل أبيب - (د ب أ):
أكد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على بطارية للدفاعات الجوية السورية شرق دمشق اليوم الاثنين.
وأوضح المتحدث عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن "مقاتلات إسرائيلية أغارت على بطارية للدفاعات الجوية في موقع رمضان الواقع على بعد 50 كلم شرق دمشق، وذلك بعد إطلاقها صاروخ أرض-جو على طائرة إسرائيلية كانت في /مهمة تصوير اعتيادية/ في الأجواء اللبنانية صباح اليوم".
وبينما أكد المتحدث أن الطائرات الإسرائيلية عادت إلى قواعدها بسلام، حمل "النظام السوري مسؤولية أي إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه قواتنا".
وأضاف :"نعتبر إطلاق الصاروخ على طائرتنا بمثابة استفزاز سوري وخط أحمر لن نسمح بحدوثه". وقال مهددا :"ليست هناك أي نية للتصعيد رغم استعدادنا لأي تطور، وننصح بعدم امتحان عزمنا وتصميمنا".
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