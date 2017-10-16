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نائبة رئيس الوزراء الإسباني تحدد موعدًا نهائيًا لتراجع كتالونيا عن قرار الاستقلال

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مصراوي Masrawy

نائبة رئيس الوزراء الإسباني تحدد موعدًا نهائيًا لتراجع كتالونيا عن قرار الاستقلال

12:44 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

نائبة رئيس الوزراء الإسباني تحدد موعدًا نهائيًا لتراجع كتالونيا عن قرار الاستقلال

سورايا دي سانتاماريا

مدريد - (د ب أ):

قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني ،سورايا دي سانتاماريا، اليوم الاثنين، إنه لابد من تراجع إقليم كتالونيا رسميا عن مساعي الاستقلال بحلول يوم الخميس المقبل.

وأفادت المسؤولة الإسبانية في بيان بأنه "ليس من الصعب العودة إلى الصواب خلال هذه الأيام الثلاثة (المقبلة)".

وانتقدت دي سانتاماريا رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون بسبب عدم تقديم رد واضح اليوم الاثنين حول ما إذا كان الإقليم قد أعلن رسميا الانفصال عن إسبانيا.

وقالت :"لم يكن من الصعب أن يقول "نعم" أو "لا".

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