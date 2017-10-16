مفتي الجمهورية: يجب تكثيف الضربات الاستباقية ضد الجماعات الإرهابية

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة، في التصدي للهجوم الإرهابي الفاشل لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس في شمال سيناء ما أدى إلى مقتل 24 إرهابيًا، واستشهاد 6 مجندين.

ودعا مفتي الجمهورية فى بيانه الذى أصدره الاثنين، إلى ضرورة تكثيف الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية .

وأكد مفتي الجمهورية، أن إحباط القوات المسلحة للعملية الإرهابية التي استهدفت نقاط التأمين بمنطقة القواديس، يعكس يقظة أبطال القوات المسلحة في التصدي للجماعات والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها الشيطانية لنشر الخراب والدمار في كل مكان .

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرالشهداء الأبطال، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.​

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