بسبب "البناطيل المقطعة".. توحيد الزي المدرسي بالمعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، توحيد الزي المدرسي لكل مرحلة تعليمية بالمعاهد؛ حرصا على ظهور الطلاب بشكل لائق.

وحظر الأزهر، ارتداء الملابس غير اللائقة بالمعاهد، ودعا جميع الطلاب إلى ارتداء زي يليق بالمنتسبين إليه.

وطالب الأزهر في القرار، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، رؤساء الإدارات المركزية بالتشديد على ملابس الطلاب وتعميم الزي الموحد، ومتابعة ذلك بكل حزم.

ودعا الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الطلاب إلى الظهور بمنظر يليق بمنتسبي الأزهر، وطالب بمنع من لم يلتزم بزي ومظهر غير لائق من دخول المعاهد الأزهرية وكليات الجامعةً ".

كان الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالمنوفية، منع ارتداء "البناطيل المقطعة" داخل الحرم الجامعي، بعد انتشارها مؤخرا بين الطلاب.

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