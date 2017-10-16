"المؤتمر" عن حادث " القواديس": الإرهاب مدعوم من دول ومنظمات

القاهرة – مصراوي:

استنكر الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، الهجوم الفاشل لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس، وأسفر عن استشهاد 6 من رجال قواتنا المسلحة المصرية مساء أمس الأحد.

وقال "صميدة"، فى بيان أصده، الاثنين، إن قواتنا المسلحة تبذل التضحيات؛ للحفاظ على تراب الوطن الغالي ضد أي عمل إرهابي مدعوم من دولٍ ومنظمات.

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن هناك دُولًا ومنظمات كارهة لمصر تمول تلك العمليات الإرهابية؛ لنشر الفوضى، بعد نجاح القيادة السياسية في الداخل والخارج، ولكن مصر لم ولن نستسلم لقوى الظلام والإرهاب وسنستمر في بناء وطننا.

واختتم: "قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية، قادرة على حماية أمننا القومي من أي تهديدات تهدف لزعزعة استقراره".