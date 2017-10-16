رئيس جامعة الأزهر يبحث التنمية المستدامة مع عصام شرف

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صباح الاثنين، الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق؛ لبحث التعاون بين الجامعة ومؤسسة شرف للتنمية المستدامة.

وتجول المحرصاوي وشرف داخل الجامعة، وزارا وحدة النظم والشبكات، ومركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وبحث الجانبان سبل التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني وتطوير منظومة التعليم عن بعد.

يأتي هذا التعاون بعد اتفاقية الجامعة مع الاتحاد الأوروبي لمشروع التنمية المستدامة والتغير المناخي.