برلماني: وقعت استمارة "علشان تبنيها" من أجل استمرار الإنجازات

القاهرة- مصراوي:

وصف علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمارة حملة "علشان تبنيها"، المطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية بـ"الخطوة الإيجابية".

وقال "والي" في بيان صحفي له الاثنين، إنه وقع استمارة الحملة بسبب حجم الإنجازات، والمشروعات العملاقة التي وعد بها، ونفذها الرئيس على الأرض، مشددا على ضرورة ترشح الرئيس لفترة ثانية لاستكمال بناء مصر الجديدة.

وأشاد عضو مجلس النواب بمجهودات الرئيس، في عودة لمصر لمكانتها في العالم، من خلال السياسية الخارجية، والجولات التى يقوم بها.

وأكد والي، أن الفترة القادمة تتطلب من الشعب، الالتفاف، والتلاحم بكل قوة خلف الرئيس السيسي؛ من أجل استكمال مسيرة بناء مصر، وتطهيرها من الارهاب.