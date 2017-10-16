مفاجأة سارة من "البنا" لمزراعي مطروح

كتب-أحمد مسعد:

وفر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة احتياجات مزارعي محافظة مطروح من تقاوي الشعير، مدعومة بنصف الثمن؛ استكمالا لقراره الخاص بتوفير تقاوي القمح والشعير المدعمة لأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي كاستجابة سريعة وعاجلة، لمطالب أهالي وأبناء المحافظة، بتخفيض أسعار تقاوي محصول الشعير لرفع العبء عن كاهلهم وتشجيع عمليات التوسع في زراعة المحصول في المحافظة بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن هناك عددًا من المشروعات والبرامج، التي يتم تنفيذها في مجال التنمية الزراعية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح؛ من أجل رفع مستوى معيشة أبناء المحافظة.

كان وزير الزراعة أمر الأسبوع قبل الماضي، بتوفير احتياجات مزارعي محافظتي شمال وجنوب سيناء من تقاوي القمح والشعير مدعومة بنسبة 50%، للتيسير عليهم ورفع العبء عن كاهلهم.​​