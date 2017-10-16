بمشاركة وفود من 63 دولة.. انطلاق المؤتمر العالمي للإفتاء غدا

كتب - محمود مصطفى:

تنطلق غدًا الأحد، فعَاليَات المؤتمر العالمي الثالث الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على مدارثلاثة أيام، ويحضره وفود من العلماء والمفتين من 63 دولة؛ لبحث إشكاليات الفتوى، ودَورها في استقرار المجتمعات، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تبدأ الفعاليات بعرض فيلم قصير عن أنشطة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يعقبه كلمة الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية رئيس المؤتمر- ويلقي الكلمة الرئيسية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتشمل الفعاليات كلمة للدكتور محمد مطر الكعبي – رئيس الشئون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي، والدكتور محمد عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة.

وتتخلل فعاليات المؤتمر في يومه الأول جلسة يرأسها الدكتور شوقي علام، وجلسة أُولى حول الإفتاء وتحقيق السلم المجتمعي، يرأسها الشيخ محمد حسين مفتي القدس، ثم ورشة عمل حول "الفتاوى المتشددة والفضاءالإلكتروني" يرأسها الدكتور محمد البشاري الأمين العام للمؤتمرالإسلامي الأوروبي.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمرضرورة ملحة من أجل جمع كلمة العلماء والمفتين على مستوى العالم؛ لإزاحة أصحاب المناهج الشاذة والمتطرفة عن الساحة الإفتائية، وإعادة حق الإفتاء لأهل الاختصاص، وبيان فساد المنهج المنحرف في الفتوى.

وأضاف "نجم"، أن المؤتمر سيقدم العديد من الحلول العملية لمواجهة هذه الظاهرة، وسيطلق عدة مشروعات مهمة يتم العمل على تطبيقها فور انتهاء المؤتمر.